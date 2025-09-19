Le parole di Trump gelano tutti | Guerra mondiale cosa sta succedendo davvero

“Guerra mondiale”. Le parole shock di Trump gelano tutti: cosa sta succedendo davvero – Donald Trump ha catalizzato l’attenzione internazionale con una dichiarazione che risuona come un campanello d’allarme: “Siamo molto vicini a una guerra mondiale”. Questa affermazione, pronunciata dopo il suo ritorno alla Casa Bianca, non è rimasta confinata al contesto di un comizio politico, ma ha rapidamente acceso il dibattito globale. Il suo ruolo istituzionale e la portata delle sue parole hanno sollevato interrogativi sulla reale fragilità dell’attuale ordine mondiale, segnato da tensioni geopolitiche crescenti e da una serie di conflitti che rischiano di degenerare. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Le parole di Trump gelano tutti: “Guerra mondiale”, cosa sta succedendo davvero

Trump: "Putin mi ha deluso". E poi gela l'Europa: "La guerra in Ucraina non ci riguarda" - Il presidente degli Stati Uniti dopo l'incontro con il primo ministro britannico Keir Starmer: "Se i prezzi del petrolio crollano Mosca non potrà che mettere fine al conflitto" ... Come scrive today.it

