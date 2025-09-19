Le orche hanno affondato un’altra barca al largo del Portogallo | il video dell’attacco

Le orche hanno affondato un’altra barca al largo del Portogallo. È dal 2020 che le orche iberiche continuano ad attaccare le imbarcazioni tra Gibilterra, Spagna e Portogallo, ma secondo gli esperti si tratta di un comportamento culturale diffuso tra i cetacei per gioco e imitazione, come una moda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: orche - affondato

Cinque persone tratte in salvo dopo che un gruppo di orche ha speronato e affondato la loro imbarcazione al largo del Portogallo - facebook.com Vai su Facebook

Sulla costa portoghese, vicino a Lisbona, un’imbarcazione a vela è stata affondata da un gruppo di orche, segnando il terzo episodio di questo tipo nell’ultimo anno. Dopo i casi avvenuti a Gibilterra e lungo la costa dell’Algarve, anche questa volta le orche ha - X Vai su X

Orche speronano barca e la fanno affondare al largo di Lisbona - Sulla costa portoghese, vicino a Lisbona, un’imbarcazione a vela è stata affondata da un gruppo di orche, segnando il terzo episodio di questo tipo nell’ultimo anno. Segnala lasicilia.it

Branco di orche attacca una barca a vela, la ribalta e la fa affondare: le incredibili immagini dello speronamento - Cinque persone tratte in salvo dopo che un gruppo di orche ha speronato e affondato la loro imbarcazione al largo del Portogallo ... Da ilfattoquotidiano.it