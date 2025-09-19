L’ Italia completa la rimonta e per il terzo anno consecutivo centra la finale della Billie Jean King Cup di tennis: l’edizione 2025, in corso a Shenzhen, in Cina, vede le azzurre battere l’ Ucraina per 2-1 grazie al successo nel doppio decisivo delle campionesse olimpiche in carica, Sara Errani e Jasmine Paolini, che superano Lyudmyla Kichenok e Marta Kostyuk con lo score di 6-2 6-3 in un’ora e 22 minuti di gioco. Per le azzurre in finale, domenica a partire dalle ore 11.00 italiane, la vincente di Stati Uniti-Gran Bretagna, semifinale in programma nella giornata di domani. Nel primo set l’inizio delle azzurre è folgorante: break a quindici nel secondo game e rapida conferma dello strappo per il 3-0 non pesante. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LE IMPLACABILI! Errani/Paolini non tradiscono: le campionesse olimpiche liquidano Kostyuk/Kichenok e portano l’Italia in Finale di BJK Cup!