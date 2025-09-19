Sono attive da due anni, ma sanno già da tempo come graffiare e catturare. Sono loro le headliner della serata a tutto live in programma alla Skaletta Rock Club questa sera: si chiamano Sinful Jolies, band emergente in arrivo dalla Toscana che promette di infiammare l’Arci di via Crispi 168 alla Spezia con una scaletta di inediti vicini alla scena alternative rockmetal. Il loro concerto sarà una vera e propria esperienza per chi assisterà: oltre alla musica, a catturare il pubblico sarà un aspetto scenico curato che rimanda ai Kiss, con in più una notevole dose di femminilità e una forte componente dark, oltre alla capacità di ’mangiarsi’ il palco, con performance live grintose e coinvolgenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le graffianti ’Sinful Jolies’ infiammano la Skaletta di via Crispi