Le giuste domande – Esiste ancora l’Occidente? convegno con Ascani
ROMA – Giovedì 25 settembre, a partire dalle ore 17, presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati si svolgerà il convegno “Le giuste domande – Esiste ancora l’Occidente?”. Introduce e modera la vice presidente della Camera, Anna Ascani (foto). Intervengono l’ex premier Romano Prodi e Giovanni Orsina. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
