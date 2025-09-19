Le giuste domande – Esiste ancora l’Occidente? convegno con Ascani

ROMA – Giovedì 25 settembre, a partire dalle ore 17, presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati si svolgerà il convegno “Le giuste domandeEsiste ancora l’Occidente?”. Introduce e modera la vice presidente della Camera, Anna Ascani (foto). Intervengono l’ex premier Romano Prodi e Giovanni Orsina. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

