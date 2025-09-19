LE GARE SUI CAMPI DEL ’CT PITIGLIANO’ Il ’Memorial Moretti-Ronca’ va a Niccolò Chelli e Diana Novellis Di Coarazze

Niccolò Chelli del Circolo Tennis Grosseto e Diana Novellis Di Coarazze del Circolo Tennis Orbetello sono i vincitori del torneo di tennis ’ Memorial Lello Moretti-Vivaldo Ronca ’ che si è tenuto a Pitigliano. L’evento, organizzato dal Circolo Tennis Pitigliano, ha visto tredici giorni di grande tennis davanti ad un numeroso pubblico. Per quanto riguarda il torneo open maschile la vittoria è andata a Niccolò Chelli del Circolo Tennis Grosseto che ha superato in finale dopo oltre tre ore di gioco Riccardo Vegni del Circolo Tennis Abbadia con il punteggio di 3-6, 7-5,7-5. Nel torneo open femminile la vincitrice è stata Diana Novellis Di Coarazze del Circolo Tennis Orbetello che ha battuto in finale la giovane promessa Vittoria Fredduzzi del Circolo Tennis Perugia per 6-3, 6-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

