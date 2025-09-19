Le french manicure azzurre rappresentano una tendenza elegante e versatile per l’autunno capace di rinnovare il classico look con un tocco di freschezza cromatica
Tie dye, motivi a scacchiera e simboli "evil eye" si combinano, creando una nail art originale che unisce tradizione e dettagli grafici moderni per un risultato unico. A seguire, la french manicure sfumata in stile ombré rappresenta un modo raffinato per integrare questa nuance, mentre la nail art ispirata allo stile garden-core, è quella arricchita da motivi floreali selvatici.
