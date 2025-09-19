Le donne francesi hanno un segreto beauty che non svelano mai | la crema rosa per un incarnato glowy

Il segreto di bellezza delle donne francesi? Sono le creme rosa, un prodotto capace di idratare la pelle e contrastare le rughe, proprio come una crema anti età, ma anche di regalare un incarnato glowy, grazie alla presenza dei pigmenti colorati. Conosciute anche come creme rose, sono le preferite delle francesi che le usano ogni giorno, soprattutto dopo i 50 anni. I pigmenti rosati che si trovano nella formulazione infatti rendono la pelle radiosa, fresca e giovane in un solo step. Il bello di queste creme rosa è che funzionano davvero. Consentono di nutrire la pelle, contrastano il colorito spento e rendono l’incarnato luminosissimo. 🔗 Leggi su Dilei.it

Le “creme rosa” sono il segreto delle donne francesi per ottenere un incarnato radioso all'istante - età con quelli di una crema colorata per donare all'incarnato tonicità e una luminosità istantanea. Da vogue.it

