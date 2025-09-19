Le difficoltà uniscono | l’Italvolley può ancora stupire

Gazzetta.it | 19 set 2025

La Nazionale ha reagito al meglio alla sconfitta con il Belgio. Non  arrivato il primo posto nel girone, ma poco cambia. Possiamo guardare con ottimismo agli ottavi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Le difficoltà uniscono: l'Italvolley può ancora stupire

