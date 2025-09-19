Dalle roboanti promesse dell’estate, il governo sembra già pronto a tornare indietro in vista della prossima manovra. L’ora della verità si avvicina e pian piano gli esponenti della maggioranza ridimensionano gli obiettivi. Il primo a mettere le mani avanti è stato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che ha avvertito: prima di fare promesse, bisogna calcolare le risorse necessarie per l’aumento delle spese militari e gli aiuti all’Ucraina. Negli ultimi giorni è stato il viceministro, Maurizio Leo, a dire che il taglio dell’Irpef non è poi così sicuro e che bisogna attendere i conti dell’Istat del 22 settembre. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Le destre gettano la maschera: per la manovra non ci sono soldi