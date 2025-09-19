le cose che passano poesia in famiglia al parco museo poggio valicaia

Firenze, 19 settembre 2025- L’Associazione culturale La Nottola di Minerva ETS porta a Scandicci la nona edizione della rassegna “Felicità Metropolitane”, sostenuta dalla Città Metropolitana e dal Comune di Scandicci, in collaborazione con Tram di Firenze S.p.A. L'appuntamento è domani pomeriggio alle 16 al Parco Museo Poggio Valicaia (via della Poggiona 6A) con “LE COSE CHE PASSANO: incontro di “giovani poeti e poetesse alla scoperta dei cambiamenti della natura”. Si tratta di un laboratorio poetico e sensoriale pensato per le famiglie, che offre a bambini dai 5 ai 10 anni e ai loro genitori un’esperienza immersiva nella natura, dedicata alla scoperta, alla condivisione e alla creatività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

