Le censure di Trump e la democrazia americana col sorriso sempre più tirato
Negli Stati Uniti si può ancora ridere di quasi tutto, ma di sicuro non di Donald Trump. Due colonne del late night show, Stephen Colbert e Jimmy Kimmel, lo hanno scoperto a proprie spese: il primo si è visto cancellare il Late Show a partire dal 2026, il secondo è stato sospeso a tempo indeterminato da Abc. E intanto il presidente minaccia di revocare le licenze alle reti televisive considerate ostili. «Stasera siamo tutti Jimmy Kimmel. Con un autocrate non puoi cedere di un millimetro. Se la ABC pensa che cancellare lo show soddisferà il regime, è tristemente ingenua». (Stephen Colbert durante il suo Late Show sulla CBS) pic. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: censure - trump
Jimmy #Kimmel cancellato. La guerra civile americana ibrida continua. Nel video, l'assurda risposta di Trump alla domanda di un giornalista su #Kirk. Le minacce della FCC. Alla TV USA censure e autocensure senza fine - VIDEO integrale qui: https://italia.co/ - X Vai su X
E nonostante protocolli rigidissimi, censure preventive, raccomandazioni, appena inquadrato Trump durante l’inno americano nella finale dell’US Open, bordate di fischi. Prontamente silenziati ma, nonostante tutto, distintamente uditi!!! Vai su Facebook
Usa, Trump minaccia di revocare le licenze alle tv: «Il 97% è contro di me»; Trump chiude i programmi contro la disinformazione: “strumenti di censura politica”; Trump minaccia CBS e NBC: “via le licenze se restano ostili”.
Assalto al Primo Emendamento, Trump dichiara guerra alla libertà di parola - Questa settimana l'America ha vissuto un momento che resterà nella storia come un segnale d'allarme per la democrazia ... Lo riporta italpress.com
America Week – Episodio 33 - Questa settimana l’America ha vissuto un momento che resterà nella storia come un segnale d’allarme per la democr ... Da italpress.com