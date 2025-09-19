Le censure di Trump e la democrazia americana col sorriso sempre più tirato

Negli Stati Uniti si può ancora ridere di quasi tutto, ma di sicuro non di Donald Trump. Due colonne del late night show, Stephen Colbert e Jimmy Kimmel, lo hanno scoperto a proprie spese: il primo si è visto cancellare il Late Show a partire dal 2026, il secondo è stato sospeso a tempo indeterminato da Abc. E intanto il presidente minaccia di revocare le licenze alle reti televisive considerate ostili. «Stasera siamo tutti Jimmy Kimmel. Con un autocrate non puoi cedere di un millimetro. Se la ABC pensa che cancellare lo show soddisferà il regime, è tristemente ingenua». (Stephen Colbert durante il suo Late Show sulla CBS) pic. 🔗 Leggi su Lettera43.it

