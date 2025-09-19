Le carceri scoppiano ma Nordio è troppo preso dai brindisi per la separazione delle carriere

Lettera43.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Camera ha approvato (con bagarre, e meno male che bisognava abbassare i toni) in terza lettura la separazione delle carriere dei magistrati (243 sì e 109 no). La politica dunque fa il suo corso. Anche se non sempre, come testimoniano le recenti statistiche del ministero diretto, almeno in teoria, dall’ex pubblico ministero Carlo Nordio, troppo impegnato a celebrare l’avanzamento della riforma a Montecitorio: «Per la cronaca di chi ritiene che io sia addetto all’alcolismo, vado a festeggiare questa bellissima giornata con uno spritz ». Mentre lui brinda, però, l’emergenza nelle carceri italiane resta. 🔗 Leggi su Lettera43.it

le carceri scoppiano ma nordio 232 troppo preso dai brindisi per la separazione delle carriere

© Lettera43.it - Le carceri scoppiano ma Nordio è troppo preso dai brindisi per la separazione delle carriere

In questa notizia si parla di: carceri - scoppiano

Giustizia lenta e carceri che scoppiano, quanto spende lo Stato italiano per indennizzi e mancato rispetto dei diritti dell’uomo

Le carceri italiane scoppiano: un detenuto si è tolto la vita nel penitenziario di Massa. È il 43esimo suicidio da inizio anno

Le carceri italiane scoppiano, Antigone lancia l’allarme: “Sistema al collasso, l’emergenza è adesso”

Carceri, lite Nordio-Garante: “Falso allarme, suicidi in calo” - Un’allarmata relazione del garante nazionale dei detenuti si trasforma in penoso balletto di cifre. Da repubblica.it

Carceri, sindacato della penitenziaria smentisce Nordio: “Situazione esplosiva, agenti allo stremo” - "Quello che non arriva sui giornali sono le centinaia di atti di autolesionismo, &#232; l'assoluta insufficienza dell ... repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Carceri Scoppiano Nordio 232