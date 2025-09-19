Le carceri scoppiano ma Nordio è troppo preso dai brindisi per la separazione delle carriere
La Camera ha approvato (con bagarre, e meno male che bisognava abbassare i toni) in terza lettura la separazione delle carriere dei magistrati (243 sì e 109 no). La politica dunque fa il suo corso. Anche se non sempre, come testimoniano le recenti statistiche del ministero diretto, almeno in teoria, dall’ex pubblico ministero Carlo Nordio, troppo impegnato a celebrare l’avanzamento della riforma a Montecitorio: «Per la cronaca di chi ritiene che io sia addetto all’alcolismo, vado a festeggiare questa bellissima giornata con uno spritz ». Mentre lui brinda, però, l’emergenza nelle carceri italiane resta. 🔗 Leggi su Lettera43.it
