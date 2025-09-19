Le barche della Global Sumud Flotilla salpano da Portopalo verso Gaza | le immagini della partenza

Ilfattoquotidiano.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcune barche della Global Sumud Flotilla, che erano ancorate davanti a Portopalo di Capo Passero, hanno lasciato il porto in direzione Gaza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

