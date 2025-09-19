Le associazioni sportive si presentano alla città | al Parco di via Dragoni torna ViviAmo lo Sport

Forlitoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appuntamento domenica 28 settembre dalle 10:30 al Parco di via Dragoni per la nona edizione di ViviAmo lo Sport, manifestazione per far conoscere ai ragazzi e alle famiglie il mondo sportivo della città, provando le diverse discipline. “Quest’anno parteciperanno più di trenta associazioni, è un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

