Le associazioni sportive si presentano alla città | al Parco di via Dragoni torna ViviAmo lo Sport
Appuntamento domenica 28 settembre dalle 10:30 al Parco di via Dragoni per la nona edizione di ViviAmo lo Sport, manifestazione per far conoscere ai ragazzi e alle famiglie il mondo sportivo della città, provando le diverse discipline. “Quest’anno parteciperanno più di trenta associazioni, è un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: associazioni - sportive
Per ottanta società e associazioni sportive ecco 330mila euro
Roma, concluso il progetto anti-bullismo: coinvolti 300 studenti e 15 associazioni sportive
Approvata a Osimo la delibera per i contributi a enti e associazioni culturali, sportive e del sociale
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI NEL COMUNE DI PABILLONIS. APERTURA TERMINI RICEVIMENTO DOMANDE Si comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze di concessio Vai su Facebook
Associazioni sportive, attenzione al decreto - È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto del ministro dell’Economia Tremonti che esplicita le caratteristiche “sociali” che devono avere le associazioni sportive dilettantistiche ... Segnala vita.it