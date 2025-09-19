Le apparizioni dell’Arcangelo a Monte Sant’Angelo rivivono con il Corteo storico

Foggiatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monte SantAngelo, come da tradizione ultradecennale, la domenica che precede la festa patronale di San Michele Arcangelo è dedicata a uno degli eventi più suggestivi e partecipati: il Corteo storico delle Apparizioni di San Michele Arcangelo, in programma per domenica 21 settembre. Una. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

