Le apparizioni dell’Arcangelo a Monte Sant’Angelo rivivono con il Corteo storico
A Monte Sant’Angelo, come da tradizione ultradecennale, la domenica che precede la festa patronale di San Michele Arcangelo è dedicata a uno degli eventi più suggestivi e partecipati: il Corteo storico delle Apparizioni di San Michele Arcangelo, in programma per domenica 21 settembre. Una. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: apparizioni - arcangelo
#SummerFestivalMSA2025: 21 SETTEMBRE – CORTEO STORICO DELLE APPARIZIONI DI SAN MICHELE Un suggestivo viaggio nel tempo che rievoca le apparizioni dell’Arcangelo Michele. Figuranti con costumi d'epoca sfilano per le vie del borgo sacro, a Vai su Facebook
Isernia. Presunte apparizioni sul Monte Sant'Onofrio: ammesso solo il culto privato - Riguardo alle presunte apparizioni mariane sul Monte Sant'Onofrio, ad Agnone, in provincia di Isernia, è possibile solo il culto privato. avvenire.it scrive