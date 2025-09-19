Le Acli chiedono di intitolare un luogo pubblico al cardinale Vincenzo Fagiolo | Un pastore vicino ai lavoratori e ai bisognosi
Un luogo pubblico da dedicare alla memoria del cardinale Vincenzo Fagiolo. È la proposta avanzata dalle Acli provinciali di Chieti al sindaco Diego Ferrara, in vista del 25° anniversario della scomparsa del porporato, che ricorre il 22 settembre. L’iniziativa parte dai quattro circoli cittadini. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Le Acli di Arezzo chiedono l'istituzione degli assessorati alla pace
Le Acli di Arezzo chiedono l'istituzione degli assessorati alla pace La proposta della nostra associazione è rivolta alle future giunte dei Comuni sul territorio aretino L'obiettivo è di "istituzionalizzare" l'impegno per la pace con azioni e scelte politiche
Acli: Genova, domani al santuario della Guardia il racconto di 80 anni di storia e solidarietà - Le Acli genovesi celebrano 80 anni di storia e di impegno al servizio del territorio con una giornata speciale intitolata “Le Acli genovesi si raccontano”, sabato 13 settembre al santuario di Nostra S ... Lo riporta agensir.it
Terremoto Centro Italia: Us Acli, “dal 2021 più di 40 camminate sportive sui luoghi del sisma” - In occasione della nona ricorrenza della prima scossa del terremoto del 2016/2017, la rete associativa dell’Unione sportiva Acli ribadisce il proprio impegno nell’organizzare eventi nei territori ... Riporta agensir.it