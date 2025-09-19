Le Acli chiedono di intitolare un luogo pubblico al cardinale Vincenzo Fagiolo | Un pastore vicino ai lavoratori e ai bisognosi

Chietitoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un luogo pubblico da dedicare alla memoria del cardinale Vincenzo Fagiolo. È la proposta avanzata dalle Acli provinciali di Chieti al sindaco Diego Ferrara, in vista del 25° anniversario della scomparsa del porporato, che ricorre il 22 settembre. L’iniziativa parte dai quattro circoli cittadini. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: acli - chiedono

Le Acli di Arezzo chiedono l'istituzione degli assessorati alla pace

Le Acli chiedono di intitolare un luogo pubblico al cardinale Vincenzo Fagiolo: Un pastore vicino ai lavoratori e ai bisognosi; Le ACLI di Chieti chiedono l’intitolazione di un luogo pubblico al Cardinale Vincenzo Fagiolo.

acli chiedono intitolare luogoAcli: Genova, domani al santuario della Guardia il racconto di 80 anni di storia e solidarietà - Le Acli genovesi celebrano 80 anni di storia e di impegno al servizio del territorio con una giornata speciale intitolata “Le Acli genovesi si raccontano”, sabato 13 settembre al santuario di Nostra S ... Lo riporta agensir.it

Terremoto Centro Italia: Us Acli, “dal 2021 più di 40 camminate sportive sui luoghi del sisma” - In occasione della nona ricorrenza della prima scossa del terremoto del 2016/2017, la rete associativa dell’Unione sportiva Acli ribadisce il proprio impegno nell’organizzare eventi nei territori ... Riporta agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Acli Chiedono Intitolare Luogo