Le 6 migliori nuove serie thriller di cui nessuno parla

Al momento ci sono alcune serie TV poliziesche eccezionali, ma altre sono passate inosservate e meritano maggiore attenzione. Il genere poliziesco è uno dei più profondi in televisione, con alcune delle migliori serie TV di tutti i tempi, come I Soprano e Breaking Bad, che rappresentano il genere. Oltre a queste, ci sono decine di altri titoli eccellenti. Tra le serie poliziesche attualmente in corso figurano il franchise Bosch, i titoli di Taylor Sheridan come Tulsa King e Mayor of Kingstown, e la serie HBO Task, recentemente trasmessa in anteprima. 🔗 Leggi su Cinefilos.it