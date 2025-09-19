Lazio vs Roma quarta giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Il Derby della Capitale sarà l’occasione per le due squadre di riprendere la corsa verso le zone alte della classifica dalle quali si sono allontanate. Lazio vs Roma si giocherà domenica 21 settembre 2025 alle ore 12.30 presso lo stadio Olimpico. LAZIO VS ROMA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I biancocelesti hanno un bisogno disperato di punti, che finora sono stati soltanto tre, in virtù di due sconfitte e della vittoria contro il Verona. Una nuova battuta d’arresto complicherebbe la corsa verso la sesta posizione, obiettivo minimo stagionale. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

