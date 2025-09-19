Inizio di stagione tutto in salita per la Lazio e Maurizio Sarri, con il mercato in entrata bloccato in estate per i noti problemi di liquidità e bilancio che hanno complicato fin da subito la situazione. Maurizio Sarri (LaPresse) – Calciomercato.it Sarri ha dovuto fare di necessità virtù in questo avvio di campionato, che però finora ha regalato solo delusioni alla Lazio. Non basta evidentemente il netto successo casalingo contro il pericolante Verona per salvare dalla bocciatura la squadra biancoleceste dopo le prime tre giornate. La Lazio infatti all’esordio è stata subito sconfitta nella tana del Como, mentre nell’ultimo turno è caduta sul campo del Sassuolo che dopo due gare era ancora a zero punti in classifica. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lazio-Roma, ultimo derby per Sarri? L’indizio arriva dai bookmaker