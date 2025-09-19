Lazio-Roma passi avanti per Rovella e anche Patric può tornare | le loro condizioni | CMIT

La Lazio continua a sudare a Formello a due giorni dal derby. La squadra di Sarri si è allenata nuovamente nel pomeriggio con i soliti dubbi e ballottaggi di formazione Il primo resta quello in mezzo al campo tra Rovella e Cataldi, col primo che non è al top e rischia di accomodarsi in panchina. Maurizio Sarri (LaPresse) – Calciomercato.it Oggi però qualche segnale positivo c’è stato, perché il 6 biancoceleste si è tornato finalmente ad allenare con il resto dei compagni a differenza del resto della settimana. Ma il dubbio resta. Ci sarà, ma non è detto dal 1’. Sarri poi si fida di Cataldi, con lui ha vissuto la stagione più importante in carriera e di garanzie ne offrirebbe. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

