A poche ore dal suo primo derby sulla panchina della Roma, il tecnico Gian Piero Gasperini ha rilasciato un’intervista a Dazn, parlando del Lazio-Roma e del significato della partita. Derby di Roma, importanza e rivalità secondo il Gasp. “È una partita importante, particolare, alcuni dicono giustamente che è una partita a sé, per quello che si porta dietro nelle settimane successive. In città c’è questa grande rivalità. Quello che mi auguro è che sia un derby sì combattuto, dove tutti cercheranno di fare il massimo, ma rispetto agli ultimi derby che ci sia un po’ più serenità fuori, prima e dopo le partite. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lazio-Roma, Gasperini: “Spero sia un derby sereno, violenza uccide sport”