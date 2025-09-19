Lazio-Roma cresce l’attesa nella Capitale | Pellegrini e Svilar in clima derby

Sololaroma.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ora dopo ora continua ad aumentare il fermento nella Capitale in vista del derby tra Lazio e Roma, con il fischio d’inizio fissato per domenica 21 settembre alle ore 12.30. Chi potrebbe avere un’occasione per tornare ad essere protagonista è Lorenzo Pellegrini, tornato a pieno regime dopo l’infortunio che gli ha impedito di saltare praticamene tutta la preparazione estiva. Nel buio della scorsa stagione, il numero 7 giallorosso ha avuto uno dei pochissimi momenti di luce proprio nel derby, realizzando una delle due reti realizzate in campionato. In vista della nuova stracittadina, Pellegrini ha voluto lanciare un segnale caricando l’ambiente, condividendo su Instagram una coreografia utilizzata nel 2020 che recitava: “Questo stemma nelle vene, questo stemma mi appartiene”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

lazio roma cresce l8217attesa nella capitale pellegrini e svilar in clima derby

© Sololaroma.it - Lazio-Roma, cresce l’attesa nella Capitale: Pellegrini e Svilar in clima derby

In questa notizia si parla di: lazio - roma

Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2025 ore 19:25

Roma e Lazio presentano le nuove maglie per la stagione 2025/2026

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2025 ore 11:25

lazio roma cresce l8217attesaLazio-Roma, un bivio per il futuro. Ma le due tifoserie sono già da Champions - Un Olimpico pieno, un'attesa che cresce col passare delle ore e oltre 70 mila abbonamenti. Segnala corrieredellosport.it

lazio roma cresce l8217attesaDerby Lazio Roma: cresce l’attesa per la super sfida della capitale! Il dato - Il dato sull’affluenza dei tifosi all’Olimpico Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: il derby della Capitale è alle port ... Da lazionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Lazio Roma Cresce L8217attesa