Ora dopo ora continua ad aumentare il fermento nella Capitale in vista del derby tra Lazio e Roma, con il fischio d’inizio fissato per domenica 21 settembre alle ore 12.30. Chi potrebbe avere un’occasione per tornare ad essere protagonista è Lorenzo Pellegrini, tornato a pieno regime dopo l’infortunio che gli ha impedito di saltare praticamene tutta la preparazione estiva. Nel buio della scorsa stagione, il numero 7 giallorosso ha avuto uno dei pochissimi momenti di luce proprio nel derby, realizzando una delle due reti realizzate in campionato. In vista della nuova stracittadina, Pellegrini ha voluto lanciare un segnale caricando l’ambiente, condividendo su Instagram una coreografia utilizzata nel 2020 che recitava: “Questo stemma nelle vene, questo stemma mi appartiene”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Lazio-Roma, cresce l’attesa nella Capitale: Pellegrini e Svilar in clima derby