Lazio pressioni degli ultrà | ascoltati anche Romagnoli e Immobile

Lettera43.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcuni calciatori della Lazio sono stati ascoltati dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma nell’ambito di un’indagine avviata dalla Direzione distrettuale Antimafia della Capitale. I pm stanno indagando sui rapporti e sulle eventuali pressioni esercitate dai gruppi organizzati di ultrà biancocelesti sulla società. Secondo quanto riferito dal quotidiano  Il Domani, sarebbero quattro i giocatori ascoltati dai carabinieri. Si tratta dell’ex capitano Ciro Immobile, del difensore Alessio Romagnoli, de l portiere Ivan Provedel e del terzino Luca Pellegrini. Un’indagine, quella di Roma, che ricorda quanto accaduto a Milano con le curve di Inter e Milan. 🔗 Leggi su Lettera43.it

