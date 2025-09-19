L' avvocata Solange Marchignoli in tv | Picchiata dal mio ex non bisogna avere paura di denunciare

È Solange Marchignoli, avvocata milanese di 47 anni, la donna vittima di violenze da parte del suo ex compagno, un imprenditore iraniano di 53 anni arrestato nei giorni scorsi per maltrattamenti e lesioni e posto ai domiciliari. Marchignoli, penalista nota alle cronache per avere difeso, tra. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

"Il primo schiaffo all'Isola d'Elba, poi botte fino a rompermi la mascella". La drammatica testimonianza dell'avvocato Solange Marchignoli a Dentro la notizia

Solange Marchignoli: «Sono io la donna picchiata dall'ex. L'ultimo pestaggio a Dubai, mi sono risvegliata in una clinica» - L'avvocata penalista Solange Marchignoli, vittima di maltrattamenti e violenze da parte del suo ex compagno, ha parlato a Dentro la notizia, trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi su ... Come scrive msn.com

Solange Marchignoli racconta la violenza subita: "Così sono sopravvissuta. Lui non voleva andassi in tv” - L’avvocato Solange Marchignoli ha rivelato in tv dettagli dolorosi di una sua relazione: “Non bisogna avere paura e vergogna” ... Si legge su msn.com