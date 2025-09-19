Lavori sulla A26 autostrada chiusa per quattro notti tra Arona e Ornavasso

Chiusa per quattro notti la A26.Autostrade per l'Italia ha annunciato che, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo di Ornavasso e la stazione di Arona, in direzione Genova, dalle 22 di lunedì 22 alle 6 di martedì 23. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - autostrada

Agosto e settembre, mesi di cantieri in Super e autostrada: la mappa dei lavori

Lavori di pavimentazione e sistemazione verde, doppia chiusura in autostrada nel Padovano

Autostrada A14, prevista nuova chiusura per lavori nel tratto dopo Città Sant'Angelo

Alcuni lavori all'autostrada A8 hanno danneggiato una galleria nel tratto Castellanza-Rescaldina: «Forati i conci di cemento» Vai su Facebook

Lavori sulla A26, autostrada chiusa per quattro notti tra Arona e Ornavasso; Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale; Autostrade: ecco il calendario di chiusure e lavori / Avvisi.

Lavori sulle autostrade, raffica di chiusure in Toscana. La mappa dei cantieri da evitare - Gli interventi più impattanti saranno le chiusure di interi tratti: Calenzano- Lo riporta lanazione.it

Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale - La situazione del traffico sulle autostrade italiane nella giornata di 16 settembre 2025 si presenta particolarmente intensa, con numerose code e rallentamenti dovuti sia al traffico intenso sia a ... Da virgilio.it