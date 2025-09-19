Arezzo, 19 settembre 2025 – . «La Bell’Arezzo, in uno dei suoi luoghi più belli, San Domenico, è dimenticata. Le antiche Mura, da Porta San Biagio a Porta San Clemente, transennate da tempo, sono abbandonate, la via sottostante, via Padre Caprara già via del Bastione, è ristretta, quasi “imprigionata” dalla rete arancione su cui campeggiano le scritte di “ lavori in corso “. I cattolici democratici di DEMOS furono sostenitori della nuova toponomastica che intitolava quella via, dietro la chiesa di San Domenico, a Padre Raimondo Caprara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Lavori in corso “ in via Padre Caprara a San Domenico: da tanti mesi