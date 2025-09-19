Lavori e spese gonfiate sotto la lente museo Castromediano ed ex Convitto Palmieri

BARI – Ci sono anche alcune procedure su lavori svolti presso l’ex Convitto Palmieri e il museo “Sigismondo Castromediano”, edifici del centro storico di Lecce, fra quelle finite sotto la lente della Procura regionale della Corte dei conti, che ha contestato a Mario Lerario e ad Antonio Mercurio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Avevano «aumentato» varie spese sostenute, come per i lavori in alcuni padiglioni della Fiera del Levante, nell'area esterna dello stabilimento Dpi della Protezione civile pugliese e in alcuni uffici regionali

