Lavori allo stadio è tutto a posto Il Comune getta acqua sul fuoco
Dicono che la convenzione sia stata firmata, che i permessi siano tutti in regola e che lo spazio per i disabili non costituisca alcun problema. Dal Comune arriva immediata la replica a quanto annunciato dalla Nazione sul pasticciaccio dello stadio. Secondo l’amministrazione il progetto realizzato dal Comune non presenta alcuna criticità che impedisca ai tecnici di procedere. "Il progetto per il rifacimento e l’adeguamento dello stadio – scrivono da palazzo civico – è stato realizzato da un professionista specializzato a cui il Comune ha affidato l’incarico. Quello stesso progetto, prima di essere approvato dalla giunta lo scorso 27 di agosto, è stato validato da altri professionisti specializzati e ha ricevuto i pareri favorevoli di tutti gli enti competenti". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: lavori - stadio
Codogno, lavori allo stadio verso la Serie D: si passa dall’erba al sintetico
Contenzioso per i lavori allo stadio: il Lecce chiede di intervenire in giudizio
Stadio Benelli. Impianto di illuminazione, un’altra toppa: i lavori definitivi rimandati in autunno
Stadio Minelli: prende forma il nuovo manto sintetico del campo. Proseguono ad ottimo ritmo i lavori presso lo Stadio Minelli, dove sono a buon punto gli interventi per il bypass idraulico e per la realizzazione del nuovo manto sintetico del campo da calcio. Qu - facebook.com Vai su Facebook
Sindaco S.Donato a @Agenzia_Italia: "C’è ancora una convezione aperta con SportLifeCity per il progetto di una arena da 20mila posti e qui il #Milan in ogni caso, anche se non è lo stadio, ci ha prospettato di voler fare un altro centro a vocazione sportiva" - X Vai su X
Fc Bari: Svelato il dossier del nuovo stadio San Nicola; Spal stavolta è tutto facile Gara chiusa in 23 minuti; Italia-Estonia non è tutto oro quel che luccica | c’è un dato che preoccupa Gattuso e i tifosi.
San Siro, via libera ai lavori entro il 28 febbraio 2027 oppure salterà tutto - Ecco le clausole della delibera con cui la Giunta di Milano ha stabilito la vendita del Meazza a Milan e Inter. Come scrive panorama.it
Stadio del Bosco dello Sport, dal sogno alla realtà: approvato il progetto esecutivo: lavori al via dal 29 settembre. «Se ne parlava già nel 1954» - Con l'approvazione del progetto esecutivo, si è chiuso l'iter burocratico e di progettazione dello ... Segnala ilgazzettino.it