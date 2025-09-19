Dicono che la convenzione sia stata firmata, che i permessi siano tutti in regola e che lo spazio per i disabili non costituisca alcun problema. Dal Comune arriva immediata la replica a quanto annunciato dalla Nazione sul pasticciaccio dello stadio. Secondo l’amministrazione il progetto realizzato dal Comune non presenta alcuna criticità che impedisca ai tecnici di procedere. "Il progetto per il rifacimento e l’adeguamento dello stadio – scrivono da palazzo civico – è stato realizzato da un professionista specializzato a cui il Comune ha affidato l’incarico. Quello stesso progetto, prima di essere approvato dalla giunta lo scorso 27 di agosto, è stato validato da altri professionisti specializzati e ha ricevuto i pareri favorevoli di tutti gli enti competenti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Lavori allo stadio, è tutto a posto". Il Comune getta acqua sul fuoco