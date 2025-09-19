Lavori allo stadio è tutto a posto Il Comune getta acqua sul fuoco

Lanazione.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dicono che la convenzione sia stata firmata, che i permessi siano tutti in regola e che lo spazio per i disabili non costituisca alcun problema. Dal Comune arriva immediata la replica a quanto annunciato dalla Nazione sul pasticciaccio dello stadio. Secondo l’amministrazione il progetto realizzato dal Comune non presenta alcuna criticità che impedisca ai tecnici di procedere. "Il progetto per il rifacimento e l’adeguamento dello stadio – scrivono da palazzo civico – è stato realizzato da un professionista specializzato a cui il Comune ha affidato l’incarico. Quello stesso progetto, prima di essere approvato dalla giunta lo scorso 27 di agosto, è stato validato da altri professionisti specializzati e ha ricevuto i pareri favorevoli di tutti gli enti competenti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

lavori allo stadio 232 tutto a posto il comune getta acqua sul fuoco

© Lanazione.it - "Lavori allo stadio, è tutto a posto". Il Comune getta acqua sul fuoco

In questa notizia si parla di: lavori - stadio

Codogno, lavori allo stadio verso la Serie D: si passa dall’erba al sintetico

Contenzioso per i lavori allo stadio: il Lecce chiede di intervenire in giudizio

Stadio Benelli. Impianto di illuminazione, un’altra toppa: i lavori definitivi rimandati in autunno

Fc Bari: Svelato il dossier del nuovo stadio San Nicola; Spal stavolta è tutto facile Gara chiusa in 23 minuti; Italia-Estonia non è tutto oro quel che luccica | c’è un dato che preoccupa Gattuso e i tifosi.

lavori stadio 232 tuttoSan Siro, via libera ai lavori entro il 28 febbraio 2027 oppure salterà tutto - Ecco le clausole della delibera con cui la Giunta di Milano ha stabilito la vendita del Meazza a Milan e Inter. Come scrive panorama.it

lavori stadio 232 tuttoStadio del Bosco dello Sport, dal sogno alla realtà: approvato il progetto esecutivo: lavori al via dal 29 settembre. «Se ne parlava già nel 1954» - Con l'approvazione del progetto esecutivo, si &#232; chiuso l'iter burocratico e di progettazione dello ... Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Lavori Stadio 232 Tutto