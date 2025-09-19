Lavori a Carpi nuovi asfalti per le vie Tre Ponti Griduzza e Bella Rosa
Sono in partenza in questi giorni i cantieri per le asfaltature delle vie Tre Ponti (nel tratto compreso tra via Cavata e il confine con Soliera), Griduzza, Bella Rosa, Giandegola e per strada Donella. I lavori, che saranno eseguiti nell’arco di circa un mese (fino alla metà di ottobre). 🔗 Leggi su Modenatoday.it
