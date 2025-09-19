Lavoratori e diritti le Procure di Perugia e Ancona varano l’Osservatorio su caporalato e infortuni sul lavoro

Perugiatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le procure generali di Ancona e Perugia hanno dato via all'l’Osservatorio Interdistrettuale sui fenomeni del caporalato e degli infortuni sul lavoro, grazie alla firma congiunta del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia, dott. Sergio Sottani, e del Procuratore. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lavoratori - diritti

Fials Roma: sanità privata eroga servizio pubblico – servono rispetto e diritti per i lavoratori

Stipendi, entra in vigore la direttiva Ue contro il gender gap pay: tutti i diritti dei lavoratori e gli obblighi per le imprese

Ups Collesalvetti, Uiltrasporti attacca Logistica e distribuzione s.r.l: "Gravissima compromissione delle relazioni sindacali e dei diritti dei lavoratori"

Lavoratori e diritti, le Procure di Perugia e Ancona varano l’Osservatorio su caporalato e infortuni sul lavoro; Caporalato e infortuni sul lavoro, le Procure di Perugia e Ancona uniscono le forze; Sicurezza sul lavoro ignorata, bar chiuso a Perugia.

Caporalato e infortuni sul lavoro, le Procure di Perugia e Ancona uniscono le forze - È stato istituito giovedì l’Osservatorio interdistrettuale sul caporalato e sugli infortuni sul lavoro, nato dall’accordo tra i procuratori generali di Perugia, Sergio Sottani, e di Ancona, Roberto Ro ... Segnala umbria24.it

lavoratori diritti procure perugiaOsservatorio interdistrettuale su caporalato e infortuni lavoro - E' stato ufficialmente istituito l'Osservatorio interdistrettuale sui fenomeni del caporalato e degli infortuni sul lavoro, grazie alla firma congiunta del procuratore generale della Repubblica presso ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lavoratori Diritti Procure Perugia