Lavoratori degli appalti ferroviari | lettera aperta all’Arcivescovo Accrocca

Anteprima24.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Lettera aperta allArcivescovo Felice Accrocca per la tutela dei lavoratori degli appalti ferroviari nel Sannio. Eccellenza Reverendissima, Le scriventi organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti provinciali si rivolgono a Lei con profondo rispetto e fiducia, consapevoli del Suo costante impegno per la giustizia sociale, la dignità della persona e delle aree interne. Da tempo, i lavoratori impiegati negli appalti ferroviari affidati alla Dussmann Service vivono una condizione di crescente precarietà e incertezza. Famiglie intere del nostro territorio stanno affrontando difficoltà economiche e psicologiche a causa di scelte aziendali che mettono a rischio la continuità occupazionale, il rispetto e la serenità di chi ogni giorno contribuisce con il proprio lavoro alla pulizia ed igiene del servizio ferroviario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

lavoratori degli appalti ferroviari lettera aperta all8217arcivescovo accrocca

© Anteprima24.it - Lavoratori degli appalti ferroviari: lettera aperta all’Arcivescovo Accrocca

In questa notizia si parla di: lavoratori - appalti

Inchieste sugli appalti, i sindacati: “Tutelare i lavoratori delle cooperative”

VIDEO - "Appalti al ribasso e lavoratori a rischio": gli addetti della raccolta rifiuti verso lo sciopero

Un’altra doccia fredda per i lavoratori degli appalti ferroviari: per loro ecco la lettera di licenziamento; Appalti ferroviari: Un sistema destinato a implodere; Appalti ferroviari, i sindacati scrivono all’arcivescovo Accrocca: “Dia voce a chi non ne ha più”.

lavoratori appalti ferroviari letteraAppalti ferroviari, i sindacati scrivono all’arcivescovo Accrocca: “Dia voce a chi non ne ha più” - Una lettera aperta, dai toni accorati ma fermi, è stata inviata all’Arcivescovo di Benevento, Monsignor Felice Accrocca, dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti provinciali. Si legge su ntr24.tv

lavoratori appalti ferroviari letteraTutela lavoratori appalti ferroviari: lettera aperta all'Arcivescovo Accrocca - L'articolo Tutela lavoratori appalti ferroviari: lettera aperta all'Arcivescovo Accrocca proviene da OttoPagine. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lavoratori Appalti Ferroviari Lettera