Tempo di lettura: 2 minuti Lettera aperta all’Arcivescovo Felice Accrocca per la tutela dei lavoratori degli appalti ferroviari nel Sannio. Eccellenza Reverendissima, Le scriventi organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti provinciali si rivolgono a Lei con profondo rispetto e fiducia, consapevoli del Suo costante impegno per la giustizia sociale, la dignità della persona e delle aree interne. Da tempo, i lavoratori impiegati negli appalti ferroviari affidati alla Dussmann Service vivono una condizione di crescente precarietà e incertezza. Famiglie intere del nostro territorio stanno affrontando difficoltà economiche e psicologiche a causa di scelte aziendali che mettono a rischio la continuità occupazionale, il rispetto e la serenità di chi ogni giorno contribuisce con il proprio lavoro alla pulizia ed igiene del servizio ferroviario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lavoratori degli appalti ferroviari: lettera aperta all’Arcivescovo Accrocca