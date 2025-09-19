Laver Cup in California | Europa contro Mondo orari e diretta tv

La sfida a squadre che accende l'autunno del tennis torna a far battere i cuori: la Laver Cup si apre oggi, 19 settembre, al Chase Center di San Francisco, teatro di tre giorni destinati a incidere un nuovo capitolo nella rivalità tra Europa e resto del mondo. L'atmosfera californiana e l'evoluzione di una rivalità Nel .

Laver Cup 2025: programma, orari, giocatori, formato, e dove vedere l'evento in diretta | Tennis; Tennis, sul red carpet della Laver Cup tutti in smoking con re Federer; Laver Cup - Europa o Resto del Mondo? Ecco il pronostico di Roger Federer.

Laver Cup 2025, quanto guadagnano i vincitori (e perché non gioca Sinner) - Il montepremi della Laver Cup 2025, i partecipanti, la formula del torneo e perché Jannik Sinner è assente: ecco tutto quello che c'è da sapere. money.it scrive

Laver Cup - Europa o Resto del Mondo? Ecco il pronostico di Roger Federer - Si sta per alzare il sipario sull'edizione 2025 della Laver Cup, in programma dal 19 al 21 settembre a San Francisco (in California). Lo riporta msn.com