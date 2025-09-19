Laver Cup 2025 | dove vederla orari partecipanti e tabellone

Tutto pronto per la Laver Cup 2025, arrivata alla sua ottava edizione. Si comincia oggi, venerdì 19 settembre, con il match tra il norvegese Casper Ruud e lo statunitense Reilly Opelka e quello tra il ceco Jakub Mensik e l’americano Alex Michelsen. La competizione, che vede contrapposti il Team Europe e il Team World, va in scena a San Francisco dal 19 al 21 settembre. Tra i convocati c’è anche un azzurro, Flavio Cobolli, che scenderà in campo sabato 20 contro Joao Fonseca, talento brasiliano classe 2006. Il programma della prima giornata. Ruud vs Opelka – 19 settembre ore 22. Mensik vs Michelsen – 19 settembre ore 23. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Laver Cup 2025: dove vederla, orari, partecipanti e tabellone

