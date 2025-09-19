L’avanzata Comics Dal 22 settembre arrivano i padiglioni Ecco le aree gratuite
Un’altra fondamentale tappa, quella di ieri, della grande marcia di avanzamento verso Lucca Comics edizione 2025, la 59esima, che calerà in città dal 29 ottobre al 2 novembre. La presentazione della principali novità è avvenuta ieri a Palazzo Guinigi, promosso a epicentro culturale della manifestazione, insieme alla Torre che ospiterà la mostra di Sergio Algozzino. Il Festival offre agevolazioni ai lucchesi che, come ha spiegato il sindaco Pardini, portano gli onori ma anche gli oneri di un evento così importante. “Un investimento culturale fatto sulla città per permettere a tutti di vivere l’evento – ha spiegato l’amministratore unico Nicola Lucchesi – nell’ottica di un ritorno culturale ma anche economico, legato alle attività commerciali“. 🔗 Leggi su Lanazione.it
