Lucca, 19 settembre 2025 – Arredo urbano, l’amministrazione comunale inizia a prendere provvedimenti. Dopo le multe per i “buttadentro”, ovvero quei camerieri che con fare insistente provano a far entrare nei locali i passanti, registrare nelle scorse settimane, ecco una pioggia di sanzioni per l’uso vietato delle lavagnette dei ristoranti e dei bar. Un vero e proprio blitz dei vigili che hanno rilevato come in piazza Anfiteatro, su 25 locali ben 24 esponevano lavagnette delle più disparate dimensioni e solo uno ne era sprovvisto, come prevederebbe realtà il Codice della Strada. L’intervento della Polizia Municipale risale al mese di agosto, ma i questi giorni sono state notificate le relative (e piuttosto salate) sanzioni, visto che si tratta di 173 euro più l’obbligo di rimozione delle lavagnette stesse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavagnette fuori da ristoranti e bar, raffica di multe in piazza Anfiteatro