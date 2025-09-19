L’Autolaghi la madre di tutte le autostrade nata dalla rabbia dell’ingegner Piero Puricelli | Era stufo d’impiegarci ore per andare a Milano

Gazzada Schianno (Varese), 19 settembre 2025 – A centouno anni esatti dall’inaugurazione dell’autostrada Milano–Varese, domenica 21 settembre 2025 alle 17 la sala consiliare di Villa De Strens, in via Matteotti 13A a Gazzada Schianno, ospiterà la presentazione del libro “Inizia il futuro” di Liborio Rinaldi. Un incontro che celebrerà il pioniere Piero Puricelli, non solo il visionario che ha realizzato la prima strada bitumata d’Italia e la prima autostrada al mondo, ma anche il benefattore e le sconosciute collaborazioni siciliane con Vincenzo Florio jr e i difficili e controversi rapporti col f ascismo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’Autolaghi, la madre di tutte le autostrade nata dalla “rabbia” dell’ingegner Piero Puricelli: “Era stufo d’impiegarci ore per andare a Milano”

