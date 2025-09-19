Lautaro non c' è? Nessun problema | nelle ultime 27 senza di lui l' Inter non ha mai perso

Gazzetta.it | 19 set 2025

L'ultima sconfitta con la squadra senza il suo capitano risale a più di 6 anni fa. Contro la Lazio di. Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Lautaro non c'è? Nessun problema: nelle ultime 27 senza di lui l'Inter non ha mai perso

Lautaro rientra a sole 48 ore da Juventus-Inter? Nessun problema: i precedenti - Il capitano nerazzurro è atteso dal solito, lungo viaggio dall'Argentina, ma è pronto a dare il suo contributo

