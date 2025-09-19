Lautaro non c' è? Nessun problema | nelle ultime 27 senza di lui l' Inter non ha mai perso
L'ultima sconfitta con la squadra senza il suo capitano risale a più di 6 anni fa. Contro la Lazio di. Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: lautaro - nessun
Sandro Sabatini su Allegri: «Mai stato nessun contatto con l’Inter», poi su Calhanoglu e Lautaro…
Calhanoglu-Lautaro Martinez, nessun chiarimento! La situazione – SM
Inter, Biasin smentisce: “Nessun contatto Lautaro-Calhanoglu”
Ieri Lautaro non era in campo e nessuno ha sentito la mancanza. Qualche mese fa avrebbe giocato la coppia Thuram-Taremi o Thuram-Arnautovic. Con Pio e Bonny al momento sei più che coperto, hai abbassato l'età media e hai un attacco decisamente più f - X Vai su X
Lautaro Martinez premiato come Fair Play Gentleman... ma nessuno ricorda della bestemmia? Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! ? Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità #Napolita #SSCNapoli #lautaro #Forza Vai su Facebook
Lautaro rientra a sole 48 ore da Juventus-Inter? Nessun problema: i precedenti - Il capitano nerazzurro è atteso dal solito, lungo viaggio dall'Argentina, ma è pronto a dare il suo contributo ... fcinter1908.it scrive