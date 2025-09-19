Lautaro Inter il capitano nerazzurro mette nel mirino un nuovo record per la gara contro il Sassuolo Ecco quale

Lautaro Inter, il capitano nerazzurro a un passo da un traguardo storico: con un gol contro il Sassuolo potrebbe superare Sandro Mazzola. Il match di domenica contro il Sassuolo potrebbe essere il palcoscenico ideale per Lautaro Martinez per entrare ulteriormente nella storia dell’ Inter. Con un gol, infatti, il capitano nerazzurro diventerebbe il quinto miglior marcatore di sempre nella storia del club, superando Sandro Mazzola, fermo a quota 116 gol. Un traguardo che, se raggiunto, sarebbe un ulteriore segno dell’importanza di Lautaro per la squadra, che da anni è uno dei principali protagonisti in attacco. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Inter, il capitano nerazzurro mette nel mirino un nuovo record per la gara contro il Sassuolo. Ecco quale

