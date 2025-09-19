L’attaccante di Newcastle Wissa fuori per un altro mese

2025-09-19 12:26:00 Il web non parla d’altro: Newcastle sarà senza la nuova firma Yoane Wissa per un altro mese, il manager Eddie Howe ha confermato. I 55 milioni di sterline da parte di Brentford si sono feriti al ginocchio mentre via con il Congo e non è atteso fino a dopo la prossima pausa internazionale. Howe ha detto: “Non c’è niente personalmente che avrei fatto diversamente. Abbiamo fatto tutto ciò che abbiamo fatto come club di calcio per cercare di prendermi cura di Yoane. “Ma è come con qualsiasi calciatore quando vanno via in servizio internazionale, non hai il controllo dei verbali che giocano e sfortunatamente, viene ferito e ora dobbiamo solo affrontare il meglio che possiamo con quella situazione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

