2025-09-19 18:14:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. I lupi hanno ottenuto il futuro dell’attaccante Jorgen Strand Larsen, che ha firmato un nuovo contratto tenendolo a Molineux fino al 2030, con l’opzione di un ulteriore anno. L’estensione arriva pochi mesi dopo che la Norvegia Internazionale ha reso la sua mossa permanente da Celta Vigo, a seguito di un incantesimo di prestito produttivo in cui ha segnato 14 gol. La sua forma era sufficiente per attirare un interesse significativo per l’estate, con i lupi che respingono offerte di £ 50 milioni e £ 55 milioni da Newcastle United. 🔗 Leggi su Justcalcio.com