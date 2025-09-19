Latina un appartamento nel caos | 73enne trovata senza vita
Una tragedia inattesa ha scosso la quiete di Latina: una donna di 73 anni è stata rinvenuta priva di vita nella sua abitazione di Campo Boario, circondata da macchie di sangue e con l’appartamento completamente a soqquadro. Gli investigatori stanno cercando di dare un nome e un senso a ciò che è accaduto, senza escludere . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
“Condizioni igieniche drammatiche” in un appartamento con 5 bimbi, di cui uno disabile, e 12 cani. La sconvolgente scoperta a Latina
E’ una 68enne ucraina la donna trovata senza vita nell’appartamento di via Pier Luigi da Palestrina, in una palazzina della Q5 a Latina dove l'altra sera, dopo le 22 circa, sono intervenuti i Vigili del Fuoco dopo la segnalazione di alcuni amici che non la sentiv Vai su Facebook
Latina, donna trovata morta nella sua casa: sul corpo e a terra tracce di sangue, ipotesi omicidio - L'appartamento era nel caos, forse per un tentativo di furto. Da msn.com