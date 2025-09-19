Latina ordigno artigianale esplode nell’androne di una casa

A Latina un ordigno presumibilmente di fattura artigianale è esploso nellandrone di una delle case popolari alle porte del centro della città. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Paura a Latina: esplosione di un ordigno nell’androne di un palazzo

Bomba nell’androne di un palazzo a Latina, è il quarto ordigno esploso in dieci giorni

Latina, ancora un ordigno esploso. È il quarto in due settimane: la guerra per lo spaccio di droga; Un altro attentato esplosivo a Latina, bomba in viale Nervi. A fuoco anche due veicoli; Latina, esplosione nella notte a Viale Nervi: due auto distrutte. Devastato l'ingresso di un condominio.

latina ordigno artigianale esplodeLatina, ancora un ordigno esploso. È il quarto in due settimane: la guerra per lo spaccio di droga - L'ordigno artigianale è deflagrato in un androne delle case popolari di viale Nervi, alle porte del centro della città. Da msn.com

latina ordigno artigianale esplodeOrdigno esplode all’alba sotto un palazzo a Latina: condomini terrorizzati - A causarlo è stata un’esplosione, probabilmente di un ordigno artigianale, nell’androne delle scale di una delle palazzine Arlecc ... Lo riporta latinaquotidiano.it

