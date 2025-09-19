Latina la madre dello studente suicida | Le parole possono essere pugni
Il commovente ricordo affidato ai social: "Una parola detta male può lasciare un segno che non si cancella. E Paolo di parole ne ha ricevute troppe. Troppo dure. Troppo violente". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Suicidio Paolo Mendico a Latina, rabbia della madre del 14enne dopo il funerale: "Solo un compagno di scuola"
La madre di Paolo Mendico, il 14enne suicida a Latina, racconta il dolore e la solitudine vissuti dal figlio e dalla famiglia. «Mio figlio era diverso da tutti, perché mio figlio era un ragazzo puro, cristallino, non diceva parolacce», racconta la madre. «Addirittura qu
Le parole della madre dello studente quattordicenne suicida a Latina
“Perseguitato e insultato”: la storia di Paolo, lo studente morto suicida a Latina. La mamma: Mio figlio lasciato senza ascolto; Studente suicida per bullismo, la madre: “Schernito anche dai docenti. Le denunce alla scuola sono rimaste inascoltate”; Latina, studente si uccide a 14 anni: “Bullizzato per i capelli lunghi”.
“Perseguitato e insultato”: la storia di Paolo, lo studente morto suicida a Latina. La mamma: “Mio figlio lasciato senza ascolto” - La morte di Paolo, 15 anni, trovato privo di vita nella sua abitazione in un comune, in provincia di Latina, riporta al centro dell’attenzione nazionale il dramma del bullismo e le sue conseguenze più ... Si legge su orizzontescuola.it
BULLI Studente suicida a Latina, la mamma: “Mio figlio era una preda dei bulli” - "Ogni volta che subiva un episodio, i professori non intervenivano, non lo difendevano, anzi urlavano come se fosse lui a sbagliare" ... Secondo statoquotidiano.it