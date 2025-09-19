Latina la madre dello studente suicida | Le parole possono essere pugni

19 set 2025

Il commovente ricordo affidato ai social: "Una parola detta male può lasciare un segno che non si cancella. E Paolo di parole ne ha ricevute troppe. Troppo dure. Troppo violente". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

latina madre studente suicida“Perseguitato e insultato”: la storia di Paolo, lo studente morto suicida a Latina. La mamma: “Mio figlio lasciato senza ascolto” - La morte di Paolo, 15 anni, trovato privo di vita nella sua abitazione in un comune, in provincia di Latina, riporta al centro dell’attenzione nazionale il dramma del bullismo e le sue conseguenze più ... Si legge su orizzontescuola.it

BULLI Studente suicida a Latina, la mamma: “Mio figlio era una preda dei bulli” - "Ogni volta che subiva un episodio, i professori non intervenivano, non lo difendevano, anzi urlavano come se fosse lui a sbagliare" ... Secondo statoquotidiano.it

