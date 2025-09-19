Latina donna trovata morta in casa | l’allarme lanciato dalla badante e la pozza di sangue nel letto
E’ mistero a Latina dove una donna di 63 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione in una scena che ha insospettito fin da subito gli investigatori intervenuti. All’arrivo degli agenti della Squadra Mobile di Latina, la vittima si trovava morta distesa sul letto, macchinato di sangue e l’appartamento risultava completamente a soqquadro. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: latina - donna
West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina
West Nile: sesta vittima nel Lazio, morta al Goretti di Latina donna di 83 anni
Buoni postali dimenticati: la battaglia legale per ottenere un rimborso da mezzo milione di euro di una donna di Latina
https://latinaquotidiano.it/latina-donna-trovata-senza-vita-in-casa-indagini-in-corso-a-campo-boario/… #Latina #CampoBoario #Cronaca #Indagini #Polizia #Omicidio - X Vai su X
Andrea Papi era morto in Trentino, i post sui social anche di una donna di Latina Vai su Facebook
Latina, donna trovata morta nella sua casa: sul corpo e a terra tracce di sangue, ipotesi omicidio; Latina – Donna trovata morta in casa, non si esclude l’omicidio; Donna trovata morta in casa a Campo Boario, era in una pozza di sangue.
Donna trovata morta in casa in una pozza di sangue alla periferia di Latina: indagini in corso - Una donna di 63 anni è stata trovata morta all'interno della sua abitazione in via Muzio Scevola, quartiere Campo Boario, periferia di Latina ... Secondo fanpage.it
Donna di 73 anni trovata morta in casa a Campo Boario, Latina: indagini in corso - Donna di 73 anni trovata morta in casa a Campo Boario Latina, indagini in corso tra sangue e disordine per chiarire cause e dinamiche dell’accaduto ... Si legge su gaeta.it