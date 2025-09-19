Latina donna trovata morta in casa Il pm | E’ omicidio
Latina, 19 settembre 2025 – Una donna di 63 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione di via Muzio Scevola, nel quartiere Campo Boario. L’allarme è scattato in mattinata quando la badante, entrando in casa, ha scoperto il corpo in una pozza di sangue, con le stanze a soqquadro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, la Squadra Mobile e la Scientifica. Secondo il pubblico ministero Martina Taglione, si tratta di omicidio: “ Sono in corso gli accertamenti, ma dal quadro che si è presentato non sembrano esserci dubbi che si tratti di un omicidio. Ci sono state lesioni importanti”, ha dichiarato secondo quanto riportato dall’Ansa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: latina - donna
West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina
West Nile: sesta vittima nel Lazio, morta al Goretti di Latina donna di 83 anni
Buoni postali dimenticati: la battaglia legale per ottenere un rimborso da mezzo milione di euro di una donna di Latina
Latina – #Donna trovata morta in casa in una pozza di sangue, indagini in corso A #Latina una donna di 63 anni è stata trovata morta nel | http://tg24.info | https://tg24.info/latina-donna-trovata-morta-in-casa-in-una-pozza-di-sangue-indagini-in-corso/?utm_sour - X Vai su X
+++ Donna trovata morta a Latina. L'abitazione era a soqquadro +++ Vai su Facebook
Latina, donna di 63 anni trovata morta in casa: ipotesi omicidio; Donna morta in casa a Latina in zona Campo Boario, 63enne trovata in una pozza di sangue dalla badante; Latina, donna trovata morta nella sua casa: sul corpo e a terra tracce di sangue. Il pm: «È omicidio».
Latina, donna di 63 anni trovata morta in casa: ipotesi omicidio - Il corpo senza vita della donna è stato ritrovato nella sua casa, situata in via Muzio Scevola, nel quartiere Campo Boario. Si legge su tg24.sky.it
Donna trovata morta in casa a Campo Boario: indagini della Polizia su omicidio e rapina - Sebbene gli investigatori della Polizia non escludano alcuna pista, al momento prevale con forza quella dell’omicidio al culmine di una rapina. Lo riporta latinapress.it