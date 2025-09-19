Latina donna trovata morta in casa Il pm | E’ omicidio

Latina, 19 settembre 2025 – Una donna di 63 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione di via Muzio Scevola, nel quartiere Campo Boario. L’allarme è scattato in mattinata quando la badante, entrando in casa, ha scoperto il corpo in una pozza di sangue, con le stanze a soqquadro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, la Squadra Mobile e la Scientifica. Secondo il pubblico ministero Martina Taglione, si tratta di omicidio: “ Sono in corso gli accertamenti, ma dal quadro che si è presentato non sembrano esserci dubbi che si tratti di un omicidio. Ci sono state lesioni importanti”, ha dichiarato secondo quanto riportato dall’Ansa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it