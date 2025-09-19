Latina donna di 63 anni trovata morta in casa Pm | È omicidio
Mistero a Latina, dove una donna di 63 anni è stata ritrovata senza vita all'interno della sua abitazione situata in via Muzio Scevola, nel quartiere Campo Boario. A ritrovare il corpo della donna è stata la sua badante che, dopo aver visto il corpo della 63enne in una pozza di sangue nel letto, ha subito chiamato le forze dell'ordine. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono giunti anche gli agenti di polizia della squadra Mobile e della scientifica di Latina. L'abitazione della donna è stata trovata a soqquadro. Gli inquirenti sono al lavoro per far luce su quanto accaduto. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: latina - donna
West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina
West Nile: sesta vittima nel Lazio, morta al Goretti di Latina donna di 83 anni
Buoni postali dimenticati: la battaglia legale per ottenere un rimborso da mezzo milione di euro di una donna di Latina
Latina – #Donna trovata morta in casa in una pozza di sangue, indagini in corso A #Latina una donna di 63 anni è stata trovata morta nel | http://tg24.info | https://tg24.info/latina-donna-trovata-morta-in-casa-in-una-pozza-di-sangue-indagini-in-corso/?utm_sour - X Vai su X
Andrea Papi era morto in Trentino, i post sui social anche di una donna di Latina Vai su Facebook
Latina, donna di 63 anni trovata morta in casa: ipotesi omicidio; Latina, donna di 63 anni trovata morta in casa in una pozza di sangue: ipotesi omicidio, l'allarme dato dalla badante; Donna di 63 anni trovata morta in una pozza di sangue: la casa a soqquadro e l'allarme della badante.
Latina, donna di 63 anni trovata morta in casa: ipotesi omicidio - Il corpo senza vita della donna è stato ritrovato nella sua casa, situata in via Muzio Scevola, nel quartiere Campo Boario. Riporta tg24.sky.it
Latina, giallo a Campo Boario: donna trovata senza vita in una pozza di sangue - Questa mattina una donna di 63 anni è stata ritrovata senza vita nella sua abitazione di via Muzio Scevola, nel quartiere Campo Boario, a Latina. Come scrive msn.com