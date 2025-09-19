Mistero a Latina, dove una donna di 63 anni è stata ritrovata senza vita all'interno della sua abitazione situata in via Muzio Scevola, nel quartiere Campo Boario. A ritrovare il corpo della donna è stata la sua badante che, dopo aver visto il corpo della 63enne in una pozza di sangue nel letto, ha subito chiamato le forze dell'ordine. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono giunti anche gli agenti di polizia della squadra Mobile e della scientifica di Latina. L'abitazione della donna è stata trovata a soqquadro. Gli inquirenti sono al lavoro per far luce su quanto accaduto. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Latina, donna di 63 anni trovata morta in casa. Pm: “È omicidio”