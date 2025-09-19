Latina 63enne trovata morta in casa dalla badante | per il pm è omicidio
Gli agenti della Squadra mobile e della Scientifica hanno riscontrato che l'appartamento era a soqquadro, probabilmente in seguito a una colluttazione o a un tentativo di furto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: latina - 63enne
Drammatico incidente domenica pomeriggio: motociclista 63enne cade dal suo mezzo. Ferito in modo grave è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Goretti di Latina
Donna morta in casa a Latina in zona Campo Boario, 63enne trovata in una pozza di sangue dalla badante
Latina, una 63enne trovata morta in casa dalla badante: ipotesi omicidio #latina #19settembre - X Vai su X
Auto finisce fuori strada e precipita nel burrone per 40 metri: morta sul colpo l'automobilista 63enne >> https://buff.ly/DDC7vMi Vai su Facebook
Donna morta in casa a Latina in zona Campo Boario, 63enne trovata in una pozza di sangue dalla badante; Latina, una 63enne trovata morta in casa dalla badante: ipotesi omicidio; Latina, donna di 63 anni trovata morta in casa: ipotesi omicidio.
Latina, donna di 63 anni trovata morta in casa: ipotesi omicidio - Il corpo senza vita della donna è stato ritrovato nella sua casa, situata in via Muzio Scevola, nel quartiere Campo Boario. Da tg24.sky.it
Donna morta in casa a Latina in zona Campo Boario, 63enne trovata in una pozza di sangue dalla badante - Una donna di 63 anni è stata trovata morta in camera da letto, nel suo appartamento nel quartiere Campo Boario di Latina. Riporta virgilio.it