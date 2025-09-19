Latina 63enne trovata morta in casa dalla badante | per il pm è omicidio

Gli agenti della Squadra mobile e della Scientifica hanno riscontrato che l'appartamento era a soqquadro, probabilmente in seguito a una colluttazione o a un tentativo di furto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

