L’assessore Nicolò dona il sangue al San Martino e lancia un appello ai cittadini

Venerdì 19 settembre l’assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò, ha donato il sangue al centro trasfusionale dell’ospedale San Martino. Un gesto concreto che, come sottolineato dallo stesso assessore, vuole essere anche un invito alla cittadinanza a fare la propria parte.In una nota stampa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Il sindaco Nicola Burrini e l’assessore Roberto Imperato in visita nelle scuole di Nettuno, l’accoglienza all’Istituto Santa Lucia Filippini Vai su Facebook

«Dona vita, dona sangue»: le «leggende» dello sport in campo per la prevenzione agli Internazionali di tennis - La prevenzione scende in campo agli Internazionali Bnl d’Italia 2024, l’evento sportivo più atteso dagli appassionati del tennis. Da roma.corriere.it

La Campagna Dona Vita, Dona Sangue, scende in campo al Fan Village degli #IBI24 - “Un’occasione unica per raccontare la cultura del dono, incontrare tante leggende dello sport azzurro e donare il sangue, tra un set e l’altro, contribuendo con un gesto semplice e straordinario alla ... quotidianosanita.it scrive