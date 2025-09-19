L’Assegno unico vale 172 euro a figlio nel 2025 erogati 11,5 miliardi
L’Osservatorio statistico sull’Assegno Unico Universale (AUU) ha diffuso i dati aggiornati relativi al periodo marzo 2022-luglio 2025. Il quadro mostra un impegno finanziario sempre più consistente da parte dello Stato, che ha destinato oltre 62 miliardi di euro alle famiglie italiane con figli in poco più di tre anni di piena operatività della misura. Dal debutto a marzo 2022 fino a luglio 2025, l’Assegno unico ha garantito sostegno costante ai bilanci familiari. Nel 2022 furono spesi 13,2 miliardi di euro, saliti a 18,2 miliardi nel 2023 e a 19,9 miliardi nel 2024. Nei primi sette mesi del 2025 sono già stati erogati 11,5 miliardi, una cifra che conferma la stabilità della misura e la sua capacità di incidere in modo diretto sulla spesa delle famiglie. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
